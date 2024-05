© Foto: Rebecca S. Gratz/AP/dpa



Investor-Legende Warren Buffett hat nur einen verschwindend geringen Anteil seines milliardenschweren Portfolios in Anleihen investiert. Welche Strategie dahintersteckt.Trotz des Anstiegs der Renditen in diesem Jahr ist Warren Buffett kein Fan des Bondmarktes. Seine Investmentholding Berkshire Hathaway hat nur eine geringe Anleiheallokation in ihrem Anlageportfolio. Dies steht im Gegensatz zu den meisten Versicherern, die den Großteil ihrer Vermögenswerte in Anleihen halten. Dabei ist das Versicherungsgeschäft einer der zentralen Geschäftsbereiche von Berkshire. Buffett bevorzugt Aktien und Barmittel, hauptsächlich in Form von US-Schatzwechseln. Berkshire hielt Ende des ersten Quartals nur …