Der mexikanische Peso steigt an, da die Zinsen in Mexiko voraussichtlich hoch bleiben werden. - Relativ höhere Zinssätze ziehen höhere Zuflüsse ausländischen Kapitals an. - USD/MXN konsolidiert sich in seinem Abwärtstrend nach einem Ausbruch. Ein weiterer Abwärtstrend wird erwartet - Der mexikanische Peso (MXN) wird am Montag bei den wichtigsten ...

