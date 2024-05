Übermorgen stehen die Ergebnisse des zweiten Geschäftsjahresquartals bei Siemens an. Im Vorfeld zieht die Aktie in Erwartung herausragender Ergebnisse schon mal auf neue Rekorde an. Aber ob Siemens auch "liefern" wird? So ganz ohne Risiko sind die Vorkäufe nicht.

