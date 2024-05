The following instruments on XETRA do have their first trading 14.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.05.2024Aktien1 CA5609151009 Mainstreet Equity Corp.2 US6315122092 Naspers Ltd. ADR3 KYG9430L1077 Wanguo International Mining Group Ltd.4 DE000A4BGGM7 Biofrontera AGAnleihen1 US161175CR30 Charter Communications Operating LLC2 XS0118476844 Landesbank Baden-Württemberg3 US15189TBG13 CenterPoint Energy Inc.4 US161175CQ56 Charter Communications Operating LLC5 IT0005595605 Italien, Republik