PTA-Adhoc: Biofrontera AG: EBITDA für das Geschäftsjahr 2024 und Prognose 2025

EBITDA für das Geschäftsjahr 2024 und Prognose 2025

Leverkusen (pta000/14.04.2025/21:30 UTC+2)

Leverkusen (14.04.2025/20:00 h) - Die Biofrontera AG hat zum Jahresende 2024 ihre am 28. November 2024 veröffentlichte Prognose weitgehend erfüllt. Das Unternehmen erzielte Umsatzerlöse von 21.666 TEUR, verfügte über eine Liquidität von 3.124 TEUR und wies ein EBIT von -5.473 TEUR aus. Lediglich das EBITDA von -4.635 TEUR lag leicht unter der Prognose (die zwischen -4.500 TEUR und -2.500 TEUR gelegen hatte). Ohne die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in den USA, über die in der Ad-hoc-Mitteilung vom 21. Juli 2024 berichtet wurde, hätte das EBITDA +357 TEUR betragen und damit sogar am oberen Ende der ursprünglichen Prognose für das Geschäftsjahr 2024 gelegen. Für das Jahr 2025 erwartet die Gesellschaft ein positives EBITDA zwischen 0.000 TEUR und 3.000 TEUR, Umsätze von 20.000 TEUR bis 24.000 TEUR und ein durchschnittliches Umsatzwachstums von 10% bis 12 % p.a. in Europa, während die Umsätze aus dem US-Lizenzgeschäft aufgrund des niedrigen Transferpreises für 2025 voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres (9.415 TEUR) bleiben werden. Ein Anstieg wird nicht vor 2026 erwartet. Vorausgesetzt, dass sich Ausgaben und Einnahmen wie geplant entwickeln, erwartet die Biofrontera Gruppe basierend auf der aktuellen Unternehmensplanung, im Geschäftsjahr 2025 alle Verpflichtung erfüllen zu können und zum 31. Dezember 2025 über eine Liquidität in Höhe von 500 TEUR bis 1.500 TEUR zu verfügen. (Ende) Aussender: Biofrontera AG Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com ISIN(s): DE000A4BGGM7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

