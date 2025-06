DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Einigung mit Biofrontera Inc. über künftige Zusammenarbeit

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Biofrontera AG: Einigung mit Biofrontera Inc. über künftige Zusammenarbeit

Leverkusen (pta000/30.06.2025/14:00 UTC+2)

Biofrontera AG hat heute mit der Biofrontera Inc eine verbindliche Vereinbarung in Form eines Term Sheet mit der Biofrontera Inc. geschlossen, um die langfristige Kontinuität ihrer Geschäftsaktivitäten in den USA sicherzustellen. Die in dem Term Sheet adressierten Punkte werden in einer Vertragsdokumentation umgesetzt werden.

Im Rahmen der Transaktion erhält die Biofrontera AG eine 10 %ige Beteiligung (post-money) an der Biofrontera Inc. nach Abschluss der Kapitalerhöhung mit einer einjährigen Stillhaltevereinbarung, wonach Biofrontera Inc keine zusätzlichen Finanzinstrumente ausgeben darf.

Mit Wirkung zum 1. Juni 2025 wird die Biofrontera AG sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Vermarktung ihrer photodynamischen Therapie Ameluz(R) in den USA auf Biofrontera Inc. übertragen. Dies umfasst sämtliche Infrastruktur sowie Verpflichtungen in den Bereichen Produktion und Marketing.

Im Gegenzug erhält die Biofrontera AG eine monatliche Lizenzgebühr in Höhe von 12 % bzw. 15 % auf die Ameluz(R) -Umsätze in den USA, abhängig von bestimmten jährlichen Umsatzschwellen.

Die Vereinbarung sieht außerdem vor, dass alle rechtlichen Kosten in den USA im Zusammenhang mit laufenden Verfahren ab dem 1. Juni 2025 von Biofrontera Inc. getragen werden.

Obwohl sich durch die Änderung der Lizenzstruktur die Einnahmen verringern könnten, wird erwartet, dass dies vollständig oder teilweise durch deutlich reduzierte Betriebskosten ausgeglichen wird, da die Biofrontera AG alle US-bezogenen Infrastruktur- und Rechtskosten abgibt.

Diese Vereinbarung enthält die folgenden zwei aufschiebenden Bedingungen, die bis zum 30. Juni 2025 US Ostküstenzeit, (i) eine Zahlung an die Biofrontera AG einschließlich der noch offenen EUR 1,8 Mio. wie in den Kapitalmarktmitteilungen vom 18. und 26. Juni 2025 mitgeteilt sowie (ii) eine Kapitalerhöhung bei der Biofrontera Inc. in Höhe USD 8,5 Millionen mit einer Zusage von weiteren USD 2,5 Millionen durch einen oder mehrere Aktionär(e) oder Investoren.

