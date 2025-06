PTA-News: Biofrontera AG: Biofrontera sichert langfristige Präsenz auf dem US-Markt durch strategische Restrukturierungsvereinbarung mit Biofrontera Inc.

DJ PTA-News: Biofrontera AG: sichert langfristige Präsenz auf dem US-Markt durch strategische Restrukturierungsvereinbarung mit Biofrontera Inc.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Biofrontera AG: sichert langfristige Präsenz auf dem US-Markt durch strategische Restrukturierungsvereinbarung mit Biofrontera Inc.

Leverkusen (pta000/30.06.2025/14:15 UTC+2)

• Das strategische Abkommen sichert die langfristige Stabilität der US-Aktivitäten von Biofrontera Inc. auf einer

soliden finanziellen Grundlage und gewährleistet die kommerzielle Kontinuität von Ameluz(R). -- • Biofrontera AG erhält eine Beteiligung von 10 % an Biofrontera Inc. sowie laufende Lizenzzahlungen in Höhe von 12 %

bis 15 % auf die US-Verkäufe von Ameluz(R). -- • Dank dieser Vereinbarung erhält Biofrontera Inc. die Unterstützung von Investoren zur Schließung einer

Finanzierungsrunde über 11 Mio. USD, während Biofrontera AG die Risiken und Kosten im Zusammenhang mit dem US-Markt

reduziert.

Leverkusen, 30. Juni 2025 - Die Biofrontera AG (FSE: B8F) gab heute bekannt, dass sie eine verbindliche Vereinbarung mit der Biofrontera Inc. geschlossen hat, um die langfristige Kontinuität ihrer Geschäftsaktivitäten in den USA sicherzustellen. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung aufschiebender Bedingungen, die von Biofrontera Inc. am 30. Juni 2025 (Eastern Time, USA) erfüllt werden müssen.

Die Biofrontera AG ist nun besser aufgestellt, um auf die spezifischen Anforderungen des europäischen Marktes einzugehen, operative Abläufe zu straffen und strukturelle Komplexitäten und Risiken zu reduzieren. Gleichzeitig garantiert die Vereinbarung eine anhaltende kommerzielle Präsenz und Stabilität von Ameluz(R) in den USA.

Zur Unterstützung der Transaktion hat Biofrontera Inc.

8,5 Mio. USD an neuem Eigenkapital gesichert, weitere 2,5 Mio. USD wurden von bestehenden Aktionären für eine spätere Investition im Laufe des Jahres zugesagt. Diese Kapitalerhöhung, ein zentraler Bestandteil der Vereinbarung, stärkt die finanzielle Basis von Biofrontera Inc. und ermöglicht ihr, weiterhin unabhängig auf dem US-Markt zu operieren.

Im Rahmen der Transaktion:

• erhält die Biofrontera AG nach Abschluss der Kapitalerhöhung eine Beteiligung von 10 % an Biofrontera Inc.

(post-money). • verpflichtet sich Biofrontera Inc. zu einer einjährigen Stillhaltevereinbarung, die weitere verwässernde

Kapitalerhöhungen ohne vorherige Zustimmung der Biofrontera AG untersagt.

Mit Wirkung zum 1. Juni 2025 wird Biofrontera AG sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Kommerzialisierung ihrer photodynamischen Therapie Ameluz(R) in den USA auf Biofrontera Inc. übertragen. Dies umfasst die gesamte Infrastruktur sowie Verpflichtungen im Bereich Produktion und Marketing.

Im Gegenzug erhält Biofrontera AG monatliche Lizenzzahlungen in Höhe von 12 % oder 15 % auf die US-Verkäufe von Ameluz(R), abhängig von bestimmten Umsatzschwellen. Die Vereinbarung legt zudem jährliche Mindestumsatzziele fest, die Biofrontera Inc. einhalten muss, um das anhaltende Engagement für den US-Markt sicherzustellen. Darüber hinaus hat Biofrontera AG für einen Zeitraum von drei Jahren das Recht, ein Mitglied für den Verwaltungsrat von Biofrontera Inc. zu benennen; dieses Recht erhöht sich auf zwei Mitglieder, falls der Verwaltungsrat mehr als sieben Mitglieder umfasst.

Die Vereinbarung umfasst ebenfalls die Übernahme laufender Prozesskosten in den USA durch Biofrontera Inc. ab dem 1. Juni 2025.

Obwohl die Umstellung der Lizenzstruktur zu einem Rückgang der Einnahmen führen kann, wird erwartet, dass dieser vollständig oder teilweise durch einen deutlichen Rückgang der Betriebskosten ausgeglichen wird, da die Biofrontera AG sämtliche US-bezogenen Strukturen und Rechtskosten aufgibt.

"Diese Vereinbarung ermöglicht es beiden Unternehmen, ihre Strukturen und Strategien unabhängig und marktgerecht auszurichten, mit größerer Agilität und Fokus. Die Biofrontera AG partizipiert weiterhin am Erfolgspotenzial des US-Geschäfts durch Lizenzzahlungen und eine Beteiligung," sagt Pilar de la Huerta, CFO der Biofrontera AG. "Am wichtigsten ist jedoch, dass diese Transaktion die langfristige Stabilität unserer US-Aktivitäten auf einer robusten finanziellen Basis absichert."

Mit Blick auf die Zukunft wird sich die Biofrontera AG auf die Expansion von Ameluz(R) in internationalen Märkten konzentrieren und aktiv neue Partnerschaften suchen, um ihr Portfolio an verschreibungspflichtigen dermatologischen Produkten zu diversifizieren.

Über Biofrontera AG:

Die Biofrontera AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Arzneimittel und medizinischer Kosmetik spezialisiert hat. Das in Leverkusen ansässige Unternehmen entwickelt und vermarktet innovative Produkte zur Behandlung, zum Schutz und zur Pflege der Haut. Zu den wichtigsten Produkten zählt Ameluz(R), ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von nicht-melanozytärem Hautkrebs und seinen Vorstufen. Ameluz(R) ist seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in den USA auf dem Markt. In Europa vertreibt das Unternehmen außerdem die dermokosmetische Serie Belixos(R), ein Spezialpflegeprodukt für geschädigte Haut, das von Biofrontera selbst entwickelt wurde. Zudem bestehen Partnerschaften mit Leo Pharma zur Vermarktung von Skinoren(R) gegen Akne und Advantan(R), einem Kortikosteroid zur Behandlung entzündlicher Hauterkrankungen wie Ekzemen und Dermatitis, in Deutschland. Kürzlich wurde ein Distributionsvertrag mit Galenica für den Vertrieb von Ovixan(R) in Großbritannien unterzeichnet, einem Kortikosteroid zur Behandlung von Ekzemen, Psoriasis und Dermatitis.

Die Biofrontera AG ist eines der wenigen deutschen Pharmaunternehmen, das für ein selbst entwickeltes Medikament sowohl eine zentrale europäische als auch eine US-Zulassung erhalten hat. Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 gegründet und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

www.biofrontera.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Sichtweise der Biofrontera AG zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung widerspiegeln. Die tatsächlich von Biofrontera AG erzielten Ergebnisse können erheblich von den prognostizierten abweichen. Die Biofrontera AG ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Biofrontera AG Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com ISIN(s): DE000A4BGGM7 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1751285700753 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2025 08:15 ET (12:15 GMT)