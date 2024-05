Berlin - Die CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler, Mitglied des Verteidigungsausschusses, unterstützt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei der Frage nach der Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. "Der Bundesverteidigungsminister kann ganz klar auf unsere Unterstützung zählen", sagte Güler am Dienstag den Sendern RTL und ntv.



"Ich glaube eher, dass er die weder bei dem Koalitionspartner, beispielsweise bei der FDP noch in der eigenen Fraktion bekommt", so die CDU-Politikerin weiter. Sie selbst könne sich gut die sogenannte Kontingentlösung und am Ende eines Prozesses die verpflichtende Dienstpflicht vorstellen. "Da kommen wir sicherlich eher zusammen als große Teile seiner Fraktion oder eben der FDP."



Die Wehrpflicht sei wichtig wegen des Personals, so Güler. "Aber auch auf der anderen Seite ist es wichtig für ein anderes Mindsetting, was jetzt auch erforderlich ist, dass sich eben wieder viele Menschen, viele Familien mit dem Thema Wehrpflicht und dadurch mit dem Thema Verteidigung und Sicherheit eben auch auseinandersetzen, so wie wir das zu Zeiten der Wehrpflicht eben hatten."

