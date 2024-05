DJ Zalando baut Vorstand um - Schneider übergibt Co-CEO Rolle an Schröder

FRANKFURT (Dow Jones)--Zalando passt die Verantwortungsbereiche im Vorstandsteam zum 1. September an. Damit soll die aktualisierte Strategie rund um die zwei Wachstumsfelder Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B) effektiv umgesetzt werden.

Mitgründer und Co-CEO David Schneider will sich künftig im Vorstand auf strategische Partnerschaften und Markenbeziehungen fokussieren. Schneider übergibt seine Co-CEO Rolle an Chief Operating Officer David Schröder, der die Skalierung des B2B-Wachstumsfeldes und die Weiterentwicklung von Zalandos Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur vorantreiben soll. Schröder war bis 2022 Chief Financial Officer.

Mitgründer und Co-CEO Robert Gentz bleibt Co-CEO und soll das B2C-Wachstumsfeld weiter ausbauen. Chief People Officer Astrid Arndt und Chief Financial Officer Sandra Dembeck sollen den Beitrag von Zalandos zentralen Unternehmensfunktionen weiter stärken.

May 14, 2024

