Original-Research: RedFish LongTerm Capital S.p.A. - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu RedFish LongTerm Capital S.p.A.

Unternehmen: RedFish LongTerm Capital S.p.A.

ISIN: IT0005549354



Anlass der Studie: Research Report (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 2,92 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker



Portfolio mit herausragender Wachstumsdynamik. Deutliches Upside auf die Portfolio-Bewertung.



Auf Basis unseres Bewertungsansatzes haben wir einen Gesamt-NAV für alle Portfolio-Unternehmen in Höhe von 94,7 Mio. EUR (bisher: 50,1 Mio. EUR) ermittelt. Der starke Anstieg des Gesamt-NAV entfällt dabei insbesondere auf die im Februar 2024 erworbenen 10% an der Industrie POLIECO - M.P.B. S.p.A., die erstmals mit 44,1 Mio. EUR zum Gesamt-NAV der RedFish LongTerm Capital S.p.A. beigetragen hat.



Zum 31.12.2023 betrug die Nettoverschuldung von RFLTC 6,1 Mio. EUR. Diese haben wir für die Ermittlung des fairen Wertes um verschiedene Faktoren bereinigt. Dazu gehören: eine Investition von 19,8 Mio. EUR für Polieco MBP durch die Zweckgesellschaft (die zu 66% im Besitz von RFLTC ist und 15% des Kapitals von MBP erwirbt), 1,8 Mio. EUR für die Übernahme von Six Italia (über Movinter), 0,3 Mio. EUR Earn-Out in Bezug auf die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 von Tesi, und 0,2 Mio. EUR, die bisher für den Rückkauf von Aktien ausgegeben wurden. Darüber hinaus wird die Kapitalerhöhung von bis zu 10,4 Mio. EUR und die Ausgabe von 6,9 Mio. neuen Stammaktien berücksichtigt.



Warrants: Das Unternehmen hat 4,97 Millionen Warrants an IPO- und Wandelanleihe-Investoren verteilt. Die Warrants mit einem Basispreis von 1,82 EUR liegen derzeit nicht im Geld. Diese Warrants haben ein Umtauschverhältnis von 1:2 und Ausübungspreise von 1,82 EUR bzw. 2,00 EUR für die Ausübungszeiträume Oktober 2024 bzw. Oktober 2025.

Aktienoptionen: Das Unternehmen hat 1.375.000 Aktienoptionen aus einem Gesamtpool von 2.000.000 an das Management und Mitarbeiter verteilt. Derzeit sind die Aktienoptionen nicht im Geld und haben einen Ausübungspreis von 1,50 EUR. Diese Optionen sind in zwei Tranchen mit unterschiedlichen Ausübungszeiträumen eingeteilt: 24 bzw. 48 Monate nach dem Juli 2023, also Juli 2025 bzw. Juli 2027.



Die Bewertung der Aktienoptionen und Optionsscheine erfolgte anhand des Black-Scholes-Modells, wobei wir eine Volatilität von 35% zugrunde gelegt haben. Insgesamt haben wir einen Wert der Aktienoptionen und Warrants in Höhe von 0,36 Mio. EUR ermittelt. Dieser Betrag wurde vom Nettoinventarwert (NAV) des Unternehmens abgezogen.



Für die Ermittlung der Netto-Holding-Kosten haben wir als Ausgangspunkt das EBITDA des Geschäftsjahres 2023 herangezogen und einen deutlichen Rückgang über die nächsten 5 Jahre angenommen. Dabei gehen wir davon aus, dass diese Kosten nahezu vollständig durch Beratungsverträge mit den Portfoliounternehmen gedeckt werden können. Zur Berücksichtigung des Zeitwertes haben wir diese zukünftigen Kosten mit einem Abzinsungssatz von 8% diskontiert. Die kalkulierte Summe der Holding-Kosten beläuft sich auf insgesamt 1,26 Mio. EUR.



Wir haben einen NAV der Portfoliounternehmen in Höhe von 94,7 Mio. EUR ermittelt. Abzüglich des Net debt in Höhe von 17,8 Mio. EUR und dem Wert der Warrants und Optionen in Höhe von 0,4 Mio. EUR haben wir einen Wert des Eigenkapitals in Höhe von 76,6 Mio. EUR ermittelt. Abzüglich der Holding-Kosten in Höhe von 1,26 Mio. EUR liegt unseren Berechnungen zur Folge der faire Wert des Unternehmens bei 75,3 Mio. EUR (bisher: 45,9 Mio. EUR), was bei 25,82 Mio. Aktien (bisher: 19,14 Mio. Aktien) einem fairen Wert von 2,92 EUR (bisher: 2,40 EUR) je Aktie entspricht. Vor dem Hintergrund des deutlichen Upside-Potenzials vergeben wir das Rating Kaufen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29725.pdf



Datum und Uhrzeit der Fertigstellung des Research Reports: 13.05.2024 (17:00) Datum und Uhrzeit der ersten Weitergabe des Research Reports: 14.05.2024 (10:00)

