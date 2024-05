The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.05.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.05.2024



ISIN Name

DE000PR5REA6 BNP PAR.ISS. O.E. ETC

CA36150R1029 GBLT CORP.

DE000A4BGGU0 MORPHOSYS AG O.N. Z.VERK.

DE000PB6RED6 BNP PAR.ISS. O.E. ETC

DE000PB6REW6 BNP PAR.ISS. O.E. ETC

DE000PB6RE18 BNP PAR.ISS. O.E. ETC

DE000PB8REL5 BNP PAR.ISS. O.E. ETC

DE000PB8RET8 BNP PAR.ISS. O.E. ETC

US12233L1070 BURN.ROCK BIOT. SP.ADR/A

