The following instruments on XETRA do have their first trading 15.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.05.2024Aktien1 GB00BRXCFB77 Hellenic Dynamics PLC2 US83444M1018 Solventum Corp.3 US12233L2060 Burning Rock Biotech Ltd. ADRAnleihen1 DE000A383BL5 Deutsche Bank AG2 XS2822525205 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.3 US092113AX77 Black Hills Corp.4 US09261XAH52 Blackstone Secured Lending Fund5 US29366WAE66 Entergy Mississippi LLC6 XS2817916484 HSBC Holdings PLC7 US570535AY06 Markel Group Inc.8 DE000A383BP6 Amprion GmbH9 US09261HAR84 Blackstone Private Credit Fund10 IT0005595803 Italien, Republik11 XS2817890077 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München12 CH1344316695 Slowakische Republik13 AU3CB0309649 The Export-Import Bank of Korea14 DE000A383BQ4 Amprion GmbH15 XS2823825802 BMW International Investment B.V.16 FR001400Q6Q8 BPCE SFH17 USU4501WAM48 ITC Holdings Corp.18 XS2823118018 Santander UK PLC19 XS2820499619 Turk Telekomunikasyon AS20 CH1348614111 UBS Switzerland AG21 US91282CJY84 United States of America22 XS2823235085 AIB Group PLC23 XS2823825711 BMW International Investment B.V.24 XS2822575648 Ford Motor Credit Co. LLC25 DE000HLB4306 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HLB56Z4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 DE000HLB56Y7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 DE000HLB5600 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 DE000HLB56T7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale30 DE000HLB56M2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HLB56L4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 DE000HLB56Q3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 DE000HLB56K6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale34 DE000HLB56P5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale35 DE000A3SJZ01 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen36 DE000A3SJZ19 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen