Der Ölpreis pendelt um $78,00, nachdem sowohl die OPEC als auch die IEA ihre monatlichen Berichte veröffentlicht haben. - Während die OPEC an den bisherigen Erwartungen festhält, wird in der IEA-Veröffentlichung eine schleppende Nachfrage prognostiziert. - Der US Dollar Index gibt im Vorfeld der Veröffentlichung des US Verbraucherpreisindex nach. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...