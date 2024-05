EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Wolford AG: Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung - außerordentliche Hauptversammlung zur Wahl von Mitgliedern in den Aufsichtsrat



15.05.2024 / 18:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



15. Mai, 2024



Die für den 14. Juni 2024 anberaumte ordentliche Hauptversammlung der Wolford AG wird verschoben. Ein neuer Termin wird ehestmöglich bekannt gegeben. Am 14. Juni 2024 wird eine außerordentliche Hauptversammlung zu Wahlen in den Aufsichtsrat stattfinden.





Ende der Insiderinformation



15.05.2024 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com