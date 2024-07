EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Wolford AG: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 und Ausblick 2024



03.07.2024 / 18:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



3. Juli, 2024

Die Wolford AG gibt bekannt, dass der vorläufige Jahresabschluss, nunmehr ein negatives EBITDA in der Höhe von (-) 24.000 EUR aufweist. Das EBIT wird voraussichtlich (-) 17,7 Mio. EUR betragen, was im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 eine deutliche Verbesserung darstellt. Für das Geschäftsjahr 2024 wird insbesondere aufgrund der makroökonomischen Entwicklungen davon ausgegangen, dass das EBIT negativ ausfallen wird.

Der Jahresfinanzbericht 2023 wird in Kürze fertiggestellt sein und veröffentlicht werden.





Ende der Insiderinformation



03.07.2024 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com