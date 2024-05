Zürich - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch deutlich im Plus geschlossen. Der SMI legte um 0,98 Prozent auf 11'899 Punkte zu - den höchsten Stand seit Anfang Mai 2022. Der SPI gewann 0,94 Prozent auf 15'887 Punkte, der SLI sogar 1,12 Prozent auf 1944 Punkte. Auch die am Mittwoch mit Spannung erwarteten Inflationszahlen aus den USA zum April machten deutlich, dass das Fed weiterhin grosse Mühe bekundet, die Teuerung nachhaltig auf das anvisierte ...

