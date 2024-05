Paris/London - Gestützt von positiv interpretierten US-Inflationsdaten haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch moderat zugelegt. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone schloss mit einem Plus von 0,41 Prozent bei 5100,90 Punkten. Der französische Cac 40 stieg um 0,17 Prozent auf 8239,99 Zähler. Der britische FTSE 100 erreichte im Handelsverlauf ein Rekordhoch und zog um 0,21 Prozent auf 8445,80 Punkte an. Die Teuerung in den USA hat ...

