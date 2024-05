Mündliche Präsentation der Studie zu BRUKINSA in Kombination mit Venetoclax bei therapienaiven Hochrisikopatienten mit CLL/SLL

Mehrere Präsentationen zum BCL2-Inhibitor Sonrotoclax, die eine vielversprechende Sicherheit und Wirksamkeit als Monotherapie und im Rahmen einer Kombinationstherapie hervorheben, einschließlich mit BRUKINSA als Backbone-Therapie

Ergebnisse der Phase 1/2 für den BTK-Degrader BGB-16673 zeigen positive Wirksamkeit und Verträglichkeit auch bei BTK-Inhibitor-resistenter Erkrankung

BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, wird auf dem Hybridkongress der European Hematology Association 2024 (EHA2024) vom 13. bis 16. Juni 2024 in Madrid, Spanien, neue Daten aus seinem Hämatologie-Portfolio und seiner Pipeline vorstellen. BeiGene hat 28 Abstracts für die EHA2024 angemeldet, von denen vier in mündlichen Präsentationen erörtert werden.

"Im Zuge unserer Bemühungen, Patienten weltweit hochwertige Therapien bereitzustellen, demonstrieren unsere Präsentationen auf der EHA2024 unser langfristiges Engagement für die Erweiterung unseres Hämatologie-Portfolios und unsere Entschlossenheit, auf dem Erfolg des einzigartigen klinischen Profils von BRUKINSA bei verschiedenen B-Zell-Malignomen aufzubauen", erklärt Dr. Mehrdad Mobasher, M.P.H., Chief Medical Officer, Hematology, BeiGene. "Die Daten bestätigen das Potenzial unseres differenzierten BCL2-Inhibitors Sonrotoclax als Monotherapie und als Teil von Kombinationstherapien und untermauern das Versprechen des BTK-Abbaus, um den ungedeckten Bedarf von Patienten mit bestimmten Blutkrebsarten zu adressieren."

Neue Daten erweitern die Evidenzbasis für BRUKINSA (Zanubrutinib)

Neue Daten zeigen die Stärken der Hämatologie-Pipeline

Präsentationen von BeiGene während dem EHA2024

Titel des Abstrakts Abstrakt # Art der Präsentation Vortragender Autor

BTK CDAC (Prüfpräparat)

Preliminary efficacy and safety of the Bruton tyrosine kinase (BTK) degrader BGB-16673 in patients with relapsed or refractory (R/R) CLL/SLL: Results from the phase 1 BGB-16673-101 study S157 Mündlich R. Parrondo

Preliminary efficacy and safety of the Bruton tyrosine kinase (BTK) degrader BGB-16673 in patients with relapsed or refractory (R/R) indolent NHL: Results from the phase 1 BGB-16673-101 study P1119 Poster C. Cheah

Sonrotoclax (Prüfpräparat)

Results from the phase 1 study of the novel BCL2 inhibitor sonrotoclax (sonro) in combination with zanubrutinib (zanu) for relapsed/refractory (R/R) CLL/SLL show deep and durable responses S156 Mündlich S. Opat

Combination treatment with novel BCL-2 inhibitor sonrotoclax (BGB-11417) and zanubrutinib induces high rate of complete remission for patients with relapsed/refractory (R/R) mantle cell lymphoma (MCL) P1112 Poster C. Tam

Safety and efficacy results of a phase 1 study of the novel BCL2 inhibitor sonrotoclax (BGB-11417) for relapsed/refractory Waldenström's macroglobulinemia P1110 Poster C Cheah

Preliminary safety and antileukemic activity of sonrotoclax (BGB-11417), a potent and selective BCL2 inhibitor, in treatment-naive patients with acute myeloid leukemia P538 Poster S. Tan

Preliminary safety and antileukemic activity of sonrotoclax (BGB-11417), a potent and selective BCL2 inhibitor, in patients with relapsed/refractory acute myeloid leukemia P562 Poster P. Montesinos

Sonrotoclax plus dexamethasone is tolerable and demonstrates antimyeloma activity in patients with relapsed/refractory (R/R) multiple myeloma harboring t(11;14) P898 Poster B. Dhakal

BGB-11417-203, an ongoing, phase 2 study of sonrotoclax (BGB-11417), a next-generation BCL2 inhibitor, in patients with Waldenström macroglobulinemia PB2954 Online-Abstract J. Matous

CELESTIAL-TN CLL: An ongoing, open-label, multiregional, phase 3 study of sonrotoclax (BGB-11417) zanubrutinib vs venetoclax obinutuzumab for treatment-naive (TN) CLL PB2540 Online-Abstract P. Patten

Zanubrutinib

Combination of zanubrutinib venetoclax for treatment-naive (TN) CLL/SLL with del(17p) and/or TP53: Preliminary results from SEQUOIA arm D S160 Mündlich P. Ghia

Intra-patient comparative analysis of zanubrutinib plus obinutuzumab efficacy in relapsed/refractory follicular lymphoma using the Growth Modulation Index P1143 Poster K. Bouabdallah

Risk of hypertension in patients with CLL/SLL who participated in ALPINE: A post hoc analysis P1836 E-Poster W. White

Risk of new-onset hypertension in newly diagnosed chronic lymphocytic leukemia patients treated with Bruton tyrosine kinase inhibitors: A real-world study using the Symphony Health Solutions database P1847 E-Poster W. White

Zanubrutinib vs. acalabrutinib in B-cell malignancies: an adverse event-based economic analysis S333 Mündlich T. Munir

Efficacy of zanubrutinib versus acalabrutinib in the treatment of relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia (R/R CLL): A matching-adjusted indirect comparison (MAIC) P700 Poster M. Shadman

Efficacy and safety of zanubrutinib vs. venetoclax+ibrutinib in the treatment-naïve (TN) chronic lymphocytic leukemia (CLL): A matching-adjusted indirect comparison (MAIC) P702 Poster T. Munir

Matching-adjusted indirect comparison (MAIC) of zanubrutinib versus real-world chemoimmunotherapy (CIT) or chemotherapy (chemo) in relapsed/refractory marginal zone lymphoma (R/R MZL) P1123 Poster R. Walewska

Indirect comparison of efficacy of zanubrutinib versus acalabrutinib in the treatment of relapsed/refractory mantle cell lymphoma P2058 E-Poster B. Shah

Comparative efficacy of Bruton tyrosine kinase inhibitors in the treatment of relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia: A network meta-analysis P701 Poster M. Shadman

Zanubrutinib vs other Bruton's tyrosine kinase inhibitors in relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia: A multilevel network meta-regression P698 Poster M. Shadman

Patient-reported outcome (PRO)-based recurrent symptomatic deterioration predicts disease progression: Results from the ALPINE trial P1834 E-Poster J. Brown

Real-world comparative effectiveness of covalent Bruton tyrosine kinase inhibitors (cBTKi) among patients with relapsed/refractory mantle cell lymphoma (R/R MCL) P1139 Poster T. Phillips

Real-world treatment switching and sequencing to next line of therapy of zanubrutinib, acalabrutinib, and ibrutinib in CLL/SLL P697 Poster J. Pinilla-Ibarz

Real-world Bruton tyrosine kinase inhibitor treatment patterns and outcomes among patients with chronic lymphocytic leukemia or small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL) in US community oncology practices P685 Poster J. Hou

Real-world evaluation of treatment pattern, time to next treatment, healthcare resource utilization, and cost of care in follicular lymphoma P1124 Poster S. Gaballa

Real-world adherence and healthcare resource utilization of Bruton tyrosine kinase inhibitors (BTKi) in mantle cell lymphoma P2045 E-Poster B. Shah