Die deutsche Ernährungsindustrie konnte im Februar 2024 ein preisbereinigtes Plus von 1,5 Prozent beim Absatz im Vergleich zum Vorjahresmonat erreichen. Während im Inland der Absatz deutlich im Plus mit 3,4 Prozent lag, sank der Absatz beim Auslandsgeschäft mit 1,9 Prozent zum Vorjahresmonat. In nominalen Zahlen ausgedrückt, betrug der Umsatz der Lebensmittelhersteller...

