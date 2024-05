Ferhat Guruz, Präsident der Mediterranean Fresh Fruit and Vegetable Exporters Association, gab bekannt, dass im April aus der Türkei frisches Obst und Gemüse im Wert von 211.494.000 USD exportiert wurde, berichtet EastFruit. Bildquelle: Pixabay In seiner schriftlichen Erklärung sagte Guruz, dass es im April in dem ganzen Land bedeutende Entwicklungen bei den Exporten von...

