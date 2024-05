Vor 15 Jahren wurden in Marokko noch keine Blaubeeren angebaut. Jetzt übersteigt die Blaubeeranbaufläche die von Erdbeeren und sogar jene der Himbeeren, so berichtet Fructidor.com. Lokale Medien teilen mit, dass in dem Erntejahr 2023/24 auf 5.300 Hektar Blaubeeren angebaut werden. Bildquelle: Pixabay Damit sind sie die Beere Nr. 1 in Marokko, vor Erdbeeren (2.500 Hektar) und...

