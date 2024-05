QAD Inc., ein führender Anbieter von Cloud-Lösungen der nächsten Generation für die Fertigungs- und Lieferkettenindustrie, gab bekannt, dass Joyson Safety Systems, ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätssicherheitslösungen, seine QAD SRM (Supplier Relationship Management)-Lösung aktualisiert hat.

Joyson Safety Systems hat zudem seine QAD SRM-Lösung von einer On-Premise-Installation in die QAD Cloud migriert.

Der Wechsel in die Cloud, unterstützt und ermöglicht durch QAD Professional Services, erlaubt dem Anbieter sicherheitskritischer Komponenten, Systeme und Technologien, die neuesten Verbesserungen von QAD SRM zu nutzen und seine strategischen Beschaffungs- und Lieferantenmanagementfähigkeiten weiter zu verbessern. "Wir haben in der Vergangenheit sehr gut mit QAD zusammengearbeitet, und das Team kennt unsere Anforderungen sehr gut", sagte Susanne Becker, Spezialistin für EMEA IMS-Beschaffung bei Joyson Safety Systems. Mit dem Umzug in die Cloud erwartet Becker, dass Joyson "bestimmte Prozesse mit den neuen Funktionen, die QAD SRM bieten kann, verbessern wird."

QAD SRM, früher Allocation Network, ist ein integraler Baustein zur Stärkung der Agilität und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, um Herausforderungen und Störungen standzuhalten. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen, die die Effizienz der Lieferkette in allen Branchen untergraben, benötigen Unternehmen eine verbesserte Zusammenarbeit mit Lieferanten, optimale Beschaffung und schnellere Reaktionsmöglichkeiten auf Veränderungen in Angebot und Nachfrage.

QAD SRM bietet die Werkzeuge zur Verbesserung der Echtzeitkommunikation und der Beschaffungsprozesse sowie zur Abwehr von Lieferkettenrisiken. Anstatt sich auf Tabellenkalkulationen zu verlassen, erhalten Hersteller die Möglichkeit, kritische Informationen nahtlos zu teilen und gegenseitig vorteilhafte Beziehungen zu Lieferanten zu fördern.

"In der dynamischen globalen Umgebung ist eine agile und flexible Lieferkette wichtiger denn je", sagte Roy Arguelles, Senior Vice President of Supply Chain Sales bei QAD. "Der Wechsel in die Cloud ermöglicht es Joyson, agiler und flexibler zu sein, was entscheidend ist, um die Unvorhersehbarkeit globaler Lieferketten zu meistern. Das cloudbasierte QAD SRM hilft Joyson, die Lieferantenleistung und Beschaffungsprozesse zu verwalten sowie Kosten zu senken und gleichzeitig die Compliance sicherzustellen."

"Der Go-Live von Joyson Safety Systems zeigt das Engagement von QAD Professional Services, die Menschen, Prozesse und Systeme unserer Kunden mit Unterstützung eines reichen Ökosystems zertifizierter Fachleute zu optimieren", kommentierte David Couchon, Senior Vice President von QAD Professional Services. "Das Projekt dient als großartiges Beispiel dafür, wie ein Kunde seine Lösung erfolgreich in der QAD Cloud mit Branchenexpertise von QAD Professional Services implementieren kann."

Über QAD Adaptive Enterprise ermöglichen

QAD Inc. ist ein führender Anbieter von Cloud-Lösungen der nächsten Generation für die Fertigungs- und Lieferkettenindustrie. Um in einer turbulenten Welt, die von Unterbrechungen in der Versorgung und Schwankungen in der Nachfrage geprägt ist, erfolgreich zu sein, müssen Hersteller und Lieferketten schnell auf Veränderungen reagieren und nahtlos Agilität, Effizienz und Widerstandsfähigkeit für einen effektiven Kundenservice optimieren. QAD bietet Adaptive Applications, um diese Adaptive Enterprise zu ermöglichen.

Gegründet in Santa Barbara, Kalifornien, hat QAD Kunden in 84 Ländern weltweit. Tausende Unternehmen haben QAD-Unternehmenslösungen implementiert, darunter Enterprise Resource Planning (ERP), Digital Commerce (DC), Supplier Relationship Management (SRM), Digital Supply Chain Planning (DSCP), Global Trade and Transportation Execution (GTTE), Enterprise Quality Management System (EQMS), Connected Workforce und Process Intelligence. Weitere Informationen finden Sie unter www.qad.com oder rufen Sie +1 805-566-6100 an. Folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

"QAD" ist eine eingetragene Marke von QAD.

