Diese Nachrichten rund um die Deutsche Telekom-Aktie trafen Anleger am Donnerstagmorgen im Zuge der gemeldeten Quartalszahlen unerwartet. Doch was wurde konkret gemeldet? Und kann die Aktie der Deutschen Telekom womöglich mit einem Kursanstieg von dieser Nachricht profitieren? Am Donnerstag hat die Deutsche Telekom wie erwartet um sieben Uhr morgens ihre Quartalszahlen vorgelegt. Dabei gab es zwei wesentliche Überraschungen für die Aktionäre der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...