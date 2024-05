Der Industriekonzern Siemens hat am Donnerstag seine Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 veröffentlicht. Vor allem das nach wie vor schwächelnde Geschäft mit Industrieautomation drückt allerdings auf die Stimmung. Die Aktie verliert im frühen Handel knapp vier Prozent an Boden.Eine bessere Entwicklung in den anderen Bereichen konnte die gedämpfte Nachfrage im Automatisierungsgeschäft zwar nahezu ausgleichen. Die Prognose bestätigte Siemens, der Konzern wird aber für seine Sparte ...

