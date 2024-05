Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - An der ordentlichen Generalversammlung der Swiss Life Holding AG (ISIN CH0014852781/ WKN 778237) am 15.05. haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt, so auch der Dividendenausschüttung von CHF 33,00 brutto je Namenaktie, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...