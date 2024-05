NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Analyst Mark Fielding sprach von insgesamt durchwachsenen Resultaten des Technologiekonzerns. Die enttäuschende Gewinnentwicklung im Industriegeschäft gehe vor allem auf Siemens Healthineers zurück, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dagegen habe das überraschend hohe Ergebnis je Aktie von einem positiven Steuereffekt profitiert. Den Ausblick insgesamt habe Siemens bestätigt, sei nun aber für die Sparte Digital Industries vorsichtiger und für das Geschäft mit intelligenter Infrastruktur zuversichtlicher als bisher./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 02:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 02:11 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007236101