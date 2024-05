Die HPI AG hangelt sich von einer Stundungsgewährung zur nächsten: So hat der Anbieter von IT-Infrastrukturlösungen vom gemeinsamen Anleihevertreter, der One Square Advisory Services, eine weitere Stundung der am 31. März 2024 fälligen Rückzahlung zzgl. aufgelaufener Stückzinsen der Wandelschuldverschreibung 2011/24 (ISIN: DE000 A1MA6Z 2) bis zum 23. Mai 2024 erhalten. Zuvor hatte One Square Advisory ...

Den vollständigen Artikel lesen ...