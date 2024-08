In der Kalenderwoche 34 (19.08. bis 23.08.2024) stehen am KMU-Anleihemarkt weiterhin Finanzkennzahlen und Halbjahresberichte im Vordergrund. So haben in dieser Woche zahlreiche Anleihe-Emittenten ihre Halbjahreszahlen inklusive Gesamtjahres-Prognosen veröffentlicht, die in den allermeisten Fällen äußerst positiv ausfallen. Schwieriger ist die Lage hingegen derzeit bei der Noratis AG, die aufgrund der Abwertung ihres Immobilien-Portfolios tief in den roten Zahlen steckt. Seine Anleihegläubiger hat das Eschborner Unternehmen zu einer ersten Gläubigerversammlung am 10. September 2024 eingeladen, um dort die Zustimmung für die geplante Restrukturierung der Noratis-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TV6) inkl. Prolongation der Anleihe um drei Jahre zu bekommen. Eine Laufzeitverlängerung der Anleihe bietet der Noratis AG nach eigenen Angaben die notwendige Flexibilität bei vorgesehenen Immobilienverkäufen. Die Gläubiger des Unternehmens müssen sich bis spätestens zum 7. September für die Präsenzveranstaltung in Eschborn anmelden. In der kommenden Woche (29.8.2024 um 11:00 Uhr) veranstaltet das Unternehmen zu dem noch einen Investoren-Call mit Frage-und-Antwort-Runde.

