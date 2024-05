Emittent / Herausgeber: SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB / Schlagwort(e): Anleihe/Fonds

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS: IP Concept und DZ Privatbank S.A. geraten unter Druck. Erste Pilotklage von Anlegern beim Landgericht Stuttgart eingereicht



16.05.2024 / 11:43 CET/CEST

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS: IP Concept und DZ Privatbank S.A. geraten unter Druck. Erste Pilotklage von Anlegern beim Landgericht Stuttgart eingereicht Am 14.06.2023 überraschte die IPConcept S.A. den Markt mit der Entscheidung, den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS zu liquidieren. Die Anleger waren zuvor nicht informiert worden. Auch im Nachhinein wurde die Schließung des Fonds nicht nachvollziehbar begründet. Den Anlegern ist erheblicher Schaden entstanden. Die IPConcept S.A. als Verwaltungsgesellschaft des Fonds will keine Verantwortung für diesen Schaden übernehmen. Auch die DZ Privatbank S.A., die als Verwahrstelle des Fonds und als Muttergesellschaft der IPConcept S.A. in der Pflicht ist, taucht ab und stiehlt sich aus der Verantwortung. Die Investoren, die ihr Geld in diesem Fonds angelegt hatten, akzeptieren diesen Vertrauensbruch nicht. Bereits seit dem Jahre 2023 läuft ein Beschwerdeverfahren vor der luxemburgischen Finanzmarktaufsicht CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Nunmehr wurde auch eine erste Pilotklage vor den ordentlichen Gerichten eingereicht. Dr. Wolfgang Schirp, Berlin, dessen Kanzlei mehr als 150 private und institutionelle Investoren des Fonds vertritt: "Die Investoren des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS werden es nicht hinnehmen, dass sich die DZ Privatbank S.A. und ihre Tochtergesellschaft IPConcpt S.A. aus der Verantwortung stehlen. Zum einen läuft das förmliche Beschwerdeverfahren bei der luxemburgischen Finanzmarktaufsicht CSSF; dort werden im Juni Ergebnisse erwartet. Unabhängig davon haben wir beim Landgericht Stuttgart eine erste Pilotklage für geschädigte Anleger eingereicht. Die Kläger fordern Auskunft und Schadensersatz. DZ Privatbank und IPConcept können sich nicht länger verstecken." Eine weitere Stärkung der Investorengemeinschaft ist ausdrücklich erwünscht. Dr. Schirp: "Für die luxemburgische Finanzmarktaufsicht CSSF sind nicht nur juristische und kaufmännische Aspekte von Bedeutung. Wichtig ist auch die Bedeutung des Vorgangs für den Finanzplatz Luxemburg in seiner Gesamtheit. Auch die zivilrechtlichen Pilotklagen werden umso wirksamer sein, je mehr Investoren diesen Weg beschreiten. Wir rufen alle Investoren, die bislang nicht vertreten sind, dazu auf, sich unserer Initiative anzuschließen." Für weitere Informationen steht zur Verfügung: Dr. Wolfgang Schirp, Schirp Schmidt-Morsbach Rechtsanwälte PartG mbB, Leipziger Platz 9, D - 10117 Berlin, Tel. 0049-30-3276170, mail: schirp@schirp.com , URL: www.schirp.com



