Vor-Weihnachtliche Entwicklungen am KMU-Anleihemarkt

In der Kalenderwoche 51 (16.12.24 - 20.12.2024) gibt es erneut eine Vielzahl von Entwicklungen am KMU-Anleihemarkt, so hat etwa die EPH Group AG eine neue Tourismus-Anleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Verzinsung von 10% p.a. (monatliche Auszahlung) angekündigt. Die Zeichnungsphase für die neue Anleihe der Wiener soll am 21. Januar 2025 beginnen. Die Anleihe-Mittel sollen in renditestarke Hotels und Resorts investiert werden. Parallel startet auch ein Umtauschangebot für bestehende Gläubiger der EPH Group-Anleihe 2023/30. Die Anleihegläubiger der Veganz Group AG haben in dieser Woche einer Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254NF5) um fünf Jahre bis zum 24. Februar 2030 zugestimmt. Dabei votierten die Gläubiger auch für die von der SdK geforderten Zins- und Rückzahlungsanpassungen. Die erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4DFAM8) der Netfonds AG mit einer Laufzeit bis 2029 und einer jährlichen Verzinsung von 7,00% ist nach der Zeichnungsphase in diesen Tagen in die Depots der Anleger eingebucht worden und nun im Open Market der Börse Frankfurt handelbar. Ebenso ist der mit 8 % verzinste Green Bond 2024/29 (ISIN: DE000A383BE0) der Aream Solar ...

