Mitteilung der Multitude AG:

Multitude AG verzeichnet starkes Gewinnwachstum im ersten Halbjahr und ist zuversichtlich für den weiteren Verlauf von 2025

Die Multitude AG (WKN: A40VJN, ISIN: CH1398992755), ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen für Privatkunden, kleine und mittlere Unternehmen sowie andere FinTechs anbietet ("Multitude", "Unternehmen" oder "Gruppe"), hat ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. Diese spiegeln erneut die positive Entwicklung in allen Geschäftsbereichen wider: Consumer Banking (Ferratum), SME Banking (CapitalBox) und Wholesale Banking (Multitude Bank).

Kennzahlen in Mio. EURH1 2025H1 2024% changeUmsatzerlöse133.4128.8+3.5Zinserträge128.0128.8(0.6)Nettozinsertrag106.3110.2(3.5)Provisions- und Gebühreneinnahmen4.5--Periodenergebnis14.27.3+95.2

Im ersten Halbjahr 2025 setzte Multitude seinen Wachstums- und Profitabilitätskurs weiter fort: Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz um 3,5 % auf 133,4 Mio. EUR (H1 2024: 128,8 Mio. EUR), während Forderungen gegenüber Kunden aus Krediten und Schuldverschreibungen , gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich um 22,2 ...

