Die Multitude AG dürfte ihre solide Entwicklung im Q3 25 fortsetzen und damit den profitablen Wachstumskurs der Vorquartale beibehalten. Nach mwb-Schätzungen sollte die Umsatz (Top Line) in Q3 EUR 59,5 Mio. und der Nettogewinn EUR 5,5 Mio. erreichen, was für die ersten neun Monate rund EUR 170 Mio. Umsatz und EUR 19,7 Mio. Nettogewinn ergibt - und damit klar auf Kurs liegt, das Nettogewinn-Jahresziel von EUR 24-26 Mio. zu erreichen. Trotz selektiver Wertberichtigungen und Vorlaufkosten für neue Produkte bleibt die Profitabilität robust, gestützt durch sinkende Refinanzierungskosten. Der CMD am 13. November dürfte die strategische Kontinuität bestätigen. Mit weiter steigender Asset-Qualität, skalierbarer digitaler Infrastruktur und einer Bewertung von nur 7x KGV 26E bestätigen wir unser Kursziel von EUR 12,80 und das KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/multitude-ag
© 2025 mwb research