Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG



18.08.2025 / 13:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.08.2025 Kursziel: 2,40 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Preview: Q2 sollte weitere Fortschritte bei XTEC zeigen



MS Industrie wird bis Ende August den H1-Bericht vorlegen. Wir rechnen mit operativen Verbesserungen ggü. Q1 und einer Bestätigung der im Mai angehobenen Guidance. Investoren sollten sich im yoy-Vergleich auf das Segment XTEC fokussieren und nicht vom signifikanten Erlösrückgang durch Wegfall der Ultrasonic-Sparte irritieren lassen.



[Tabelle]



Solides Umsatzniveau erwartet: Im ersten Halbjahr 2024 steuerte Ultrasonic noch einen Umsatz von 31,0 Mio. EUR (ca. 28% der Gesamterlöse) bei, die seit dem mehrheitlichen Verkauf zum 05. Juli 2024 entfallen. Trotz des laut ACEA in H1/25 deutlichen Rückgangs der Zulassungszahlen für schwere LKW in der EU (-15,4% yoy) erwarten wir bei XTEC nur einen moderaten Rückgang auf einen H1-Umsatz i.H.v. 74,2 Mio. EUR (-5,1% yoy). Für Q2 impliziert dies mit 38,0 Mio. EUR sogar eine leichte Steigerung gegenüber Q1/25 (36,2 Mio. EUR). Hierbei dürfte MS Industrie neben dem hohen Auftragsbestand von zuletzt 81 Mio. EUR (per 31.03.) auch die inzwischen höhere Diversifikation in der Erlösstruktur zu Gute kommen, die der CEO im Rahmen der HV Anfang Juli auf nur noch ca. 61% LKW Europa, aber 12% Off-Highway, 10% Alternative Antriebe, 10% LKW USA und 7% PKW bezifferte. Hinzu kommen sollten perspektivisch u.a. die Sektoren Medizintechnik und Defense, auf die der Vertrieb verstärkt verlagert wird. Dass MS Industrie über den Großkunden Daimler Truck schon heute ein gewisses Exposure in den boomenden Defense-Markt aufweist, zeigt eine Auftragsmeldung von Mitte Juni. So erhielt Daimler Truck vom Mobilitätsdienstleister der Bundeswehr (BwFuhrparkService GmbH) einen Großauftrag über die Lieferung einer mittleren dreistelligen Anzahl an Logistik-LKW vom Typ Mercedes-Benz Arocs 6x6 mit Allradantrieb und militärischer Sonderausstattung. Da MS Industrie für Daimler Truck Europa als Single-Source-Supplier tätig und dieser Status bis mindestens 2031 gesichert ist (mit Verlängerungsoption), kommen die gelieferten Motorenbauteile (u.a. Ventiltriebe) auch im Arocs zum Einsatz. Die Auslieferung aller Militärfahrzeuge soll innerhalb eines Jahres bis Ende Mai 2026 erfolgen.



EBITDA über Q1 erwartet: Auch ergebnisseitig rechnen wir durch die zurückliegenden Automatisierungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen mit einem gegenüber dem Q1 weiter verbesserten EBITDA i.H.v. 2,5 Mio. EUR bzw. einer operativen Marge von 6,6% (Q1: 1,5 Mio. EUR bzw. 4,2%). Dabei dürften Anlaufkosten für die Neuansiedlung der Produktion in den USA (Charlotte, North Carolina) das Ergebnis noch leicht belastet haben (MONe: 0,5 Mio. EUR). In Summe sehen wir das Unternehmen aber auf Kurs, um die Guidance (Umsatz: ca. 150 Mio. EUR; operatives EBITDA/EBIT: deutlich steigend) zu bestätigen. Weitere Fortschritte wurden jüngst auch bei den Non-Strategic-Assets erzielt. So gab MS Industrie vergangene Woche, wie vom Vorstand auf der HV avisiert, den Verkauf der ehemaligen Betriebsimmobilie in Zittau an ein ortsansässiges Unternehmen bekannt. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag auf Höhe des Buchwerts (MONe: ca. 2 Mio. EUR) und soll der weiteren Entschuldung dienen.



Fazit: Wir erwarten mit Blick auf XTEC ein gutes Zahlenwerk, das unsere Annahme einer stetigen Margenverbesserung stützen sollte. Rating und Kursziel werden bestätigt.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

