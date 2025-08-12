Wie verlief das Geschäftsjahr 2024 für Pools und Verbünde? Nachdem blau direkt, JDC, VEMA sowie FondsKonzept bereits Ergebnisse geliefert haben, stehen bei AssCompact nun weitere Zahlen im Fokus, und zwar die von BCA, Fonds Finanz, gBnet, Netfonds und vfm. Wie ist das Geschäftsjahr 2024 für Pools und Verbünde gelaufen? Nachdem AssCompact im März dieses Jahres bereits erste Bilanzen von blau direkt, JDC, VEMA und FondsKonzept veröffentlicht hat, folgen nun zur Jahresmitte weitere. Den vollständigen Artikel lesen ...
