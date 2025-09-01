DJ PTA-DD: Netfonds AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Netfonds AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Hamburg (pta000/01.09.2025/10:34 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Karsten Dümmler 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Netfonds AG b) LEI 9676009U2B9KFVJFUF64 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A1MME74 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 43,00 EUR 10.191,00 EUR 43,00 EUR 15.781,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 43,00 EUR 25.972,00 EUR e) Datum des Geschäfts 29.08.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Xetra MIC XETR (Xetra)
Aussender: Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Philip Angrabeit Tel.: +49 40 822267314 E-Mail: ir@netfonds.de Website: www.netfonds.de ISIN(s): DE000A1MME74 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access)
