Montag, 01.09.2025
Blockbuster-Potenzial und Übernahmefantasie: Hier entsteht das nächste Big Pharma-Ziel!
WKN: A1MME7 | ISIN: DE000A1MME74
Xetra
01.09.25 | 10:44
42,200 Euro
-0,94 % -0,400
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
01.09.2025 11:09 Uhr
156 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-DD: Netfonds AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Netfonds AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Netfonds AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Hamburg (pta000/01.09.2025/10:34 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                     Karsten Dümmler 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                               Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                     Netfonds AG 
b)      LEI                                     9676009U2B9KFVJFUF64 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments           Aktie 
        Kennung                                   DE000A1MME74 
b)      Art des Geschäfts                              Kauf 
c)      Preis(e)                                   Volumen 
        43,00 EUR                                  10.191,00 EUR 
        43,00 EUR                                  15.781,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                              Aggregiertes Volumen 
        43,00 EUR                                  25.972,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                             29.08.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                              Xetra 
        MIC                                     XETR (Xetra)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Netfonds AG 
           Heidenkampsweg 73 
           20097 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Philip Angrabeit 
Tel.:         +49 40 822267314 
E-Mail:        ir@netfonds.de 
Website:       www.netfonds.de 
ISIN(s):       DE000A1MME74 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756715640440 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2025 04:34 ET (08:34 GMT)

© 2025 Dow Jones News
