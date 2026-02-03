Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG



Anlass der Studie: Research Comment (Update Jan./Feb. 26)

Index-Anleihe im Fokus: Netfonds AG:



Netfonds AG: Skalierbarer Plattformanbieter mit starkem Wachstum und steigender Profitabilität

Die Netfonds AG ist ein führender unabhängiger Finanzdienstleister mit Sitz in Hamburg, der sich auf die Bereitstellung integrierter Plattform- und Servicelösungen für Finanz- und Versicherungsvermittler, Vermögensverwalter sowie institutionelle Partner spezialisiert hat. Das Geschäftsmodell umfasst insbesondere die Bereiche Investment- und Vermögensverwaltung, Versicherungsplattformen, Haftungsdächer sowie die Abwicklung und Administration von Finanzprodukten. Mit einer stetig wachsenden Anzahl angebundener Partner und einem signifikanten betreuten Vermögensvolumen zählt die Netfonds AG zu den bedeutenden Plattformanbietern im deutschen Finanzdienstleistungsmarkt und baut ihre Marktposition kontinuierlich aus.



Die Wachstumsstrategie der Netfonds AG basiert auf der Skalierung ihres plattformbasierten Geschäftsmodells, dem Ausbau wiederkehrender Erlösströme sowie einer konsequenten Investition in digitale Infrastruktur und Automatisierung. In den Kernsegmenten verfolgt das Unternehmen eine klare Strategie der Diversifizierung über verschiedene Produkt- und Dienstleistungsbereiche (Investment, Versicherungen, Vermögensverwaltung) sowie eine vertiefte Marktdurchdringung durch Mehrwertservices für angebundene Partner. Unterstützt werden diese Maßnahmen durch den Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen, eine hohe regulatorische Kompetenz sowie die fortlaufende Integration zusätzlicher Services zur Abdeckung des gesamten Lebenszyklus finanzwirtschaftlicher Beratungs- und Verwaltungsprozesse.



Die Netfonds AG erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Nettoumsatz von 45,6 Mio. € und übertraf damit den Vorjahreswert von 36,7 Mio. € deutlich, was einem Anstieg von 24,3 % entspricht. Ein wichtiger Meilenstein war die Kundendatenmigration auf die neue Cloud-Plattform finfire. Dabei hat die Nutzung und das Interesse der Kunden an finfire stark zugelegt. Das EBITDA erreichte 8,1 Mio. € nach 4,9 Mio. € im Vorjahr und legte damit um 65,3 % zu.



Im den ersten 9 Monaten 2025 konnte die Netfonds AG ihren Nettoumsatz mit 35,4 Mio. € (VJ: 31,1 Mio. €) weiter steigern. Das Wachstum dafür kam aus allen Unternehmensbereichen. Das EBITDA lag mit 6,9 Mio. € (VJ: 4,8 Mio. €) ebenfalls deutlich über dem Vorjahr. Diese Margenverbesserung ist auf die neue Cloud-Plattform finfire zurückzuführen.



Die begebene Anleihe der Netfonds AG hat einen Kupon von 7,00% und eine 5-jährige Laufzeit mit etwa 4 Jahren Restlaufzeit. Der Kurs der Anleihe liegt aktuell bei 106,05%. Da wir die Netfonds AG als solide einstufen und die Anleihe mit ihrem Kupon als attraktiv, befindet sich die Anleihe weiterhin in unserem GBC Mittelstandsanleihenindex.



Newsflash zu den Anleihen im Index:

Abo Energy GmbH & Co. KGaA:

Die ABO Energy hat mit seinen wesentlichen Finanzierungsgebern eine Stillhaltevereinbarung abgeschlossen, die Kredit- und Anleihegläubigerbedingungen suspendiert und dem Unternehmen Zeit gibt, einen Restrukturierungs- und Sanierungsplan auszuarbeiten.



Banca Ifis S.p.A.:

Die Banca Ifis S.p.A. hat die Platzierung einer 10-Jährigen Tier 2 Anleihe mit einem Kupon von 4,546% abgeschlossen. Das Emissionsvolumen beträgt 400 Mio. € und wurde bei institutionellen Anlegern platziert.



Energiekontor AG:

Die Energiekontor AG hat 2 schlüsselfertige Windparks an die illwerke vkw AG veräußert. Die Nennleistung beträgt rund 93 MW.



Mutares SE & Co. KGaA:

Die Mutares SE hat den Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an LiBCycle, einem Unternehmen der inTime Group, an die Reverse Logistics Group ("RLG") erfolgreich abgeschlossen.



PNE AG:

Die PNE AG und die EDF Power Solutions Deutschland geben den Betrieb des Onshore Windparks "Gebstedt" bekannt. Die vier Windenergieanlagen mit insgesamt 16,8 MW können ca. 14.400 Haushalte versorgen.



The Platform Group AG:

Die The Platform Group AG hat einen Vertrag zur Übernahme der AEP GmbH unterzeichnet. AEP ist eine B2B-Großhandelsplattform für die Pharmabranche. Das Closing wird für das zweite Quartal 2026 erwartet.



Vossloh AG:

Die Vossloh AG platziert eine Hybridanleihe in Höhe von 250 Mio. €. Der Kupon liegt bei 5,375 % und damit am unteren Ende der Vermarktungsspanne. Die Emission war ebenfalls mehrfach überzeichnet.



Performance und Zusammensetzung des GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX)

Die größten Positionen des GBC MAX (nach Neuanpassung) stellen im Januar 2026 die Anleihen der Branicks Group AG; der Mutares SE & Co. KGaA; der Lottomatica Group S.p.A.; der Hornbach Baumarkt AG und der PHM Group Holding Oyj dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 27,9% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 72,1% verteilen sich demnach auf die weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere.



