GBC Mittelstandsanleihen Index im November 2025

Nach dem Höhepunkt im September dieses Jahres mit über 157 Punkten, hat der Anleihen-Index GBC MAX seine Jahresrallye etwas gestoppt und notiert zu Ende November wieder etwas tiefer bei etwa 152 Punkten. Dennoch liegt der Index-Kurs auf Jahresbasis weiter deutlich im Plus. Die größten Positionen des GBC MAX (nach Neuanpassung) stellen im November 2025 die Anleihen der Verve Group SE, der PHM Group Holding Oyj, der Lottomatica Group S.p.A. der Mutares SE & Co. KGaA und der Branicks Group AG dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 28,1% des gesamten Index (38 Anleihen) aus. Der durchschnittliche Zinskupon und die durchschnittliche Effektivrendite (auf Median-Basis) des aktuellen Portfolios betragen 6,50% bzw. 6,08%. Die Laufzeit der Anleihen beläuft sich aktuell auf 5,14 Jahre.

Emittentin im Fokus: Lottomatica Group S.p.A.

Lottomatica S.p.A. ist Italiens führender Glücksspielkonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...