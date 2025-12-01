Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu GBC Mittelstandsanleihen Index Unternehmen: GBC Mittelstandsanleihen Index ISIN: DE000SLA1MX8 Anlass der Studie: Research Comment (Update Okt./Nov. 25) Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Niklas Ripplinger, Manuel Hölzle

NEWSUPDATE GBC MAX (GBC MITTELSTANDSANLEIHEN INDEX) Index-Anleihe im Fokus: Lottomatica Group S.p.A.*7,11: Führender Glücksspielkonzern mit starkem Wachstum und hoher Profitabilität Die Lottomatica S.p.A. ist der führende Glücksspielkonzern Italiens. Im Rahmen seines integrierten Geschäftsmodells verbindet das Unternehmen digitale Angebote mit einem stationären Vertriebsnetz. Die Umsätze werden dabei in drei Segmenten generiert. Im Segment "Online", das im ersten Halbjahr 2025 für 41,0 % der Konzernumsätze verantwortlich war, bietet das Unternehmen vornehmlich im Bereich iGaming (Online-Casino) und iSports (Online-Sportwetten) Onlinespiele an. Im zweitgrößten Segment "Gaming Franchise" wurden 34,2 % der Halbjahresumsätze erwirtschaftet. Hier verwaltet die Gesellschaft Spielhallen und Konzessionsaktivitäten für VLTs und AWPs. Im dritten Geschäftsbereich "Sport Franchise", in dem die Sportwettenaktivitäten über das PoS-Franchisenetzwerk zusammengefasst sind, wurden im ersten Halbjahr 2025 24,7 % der Konzernumsätze erwirtschaftet. Im Geschäftsjahr 2024 wurde schließlich die SKS365, ein Omnichannel-Anbieter auf dem italienischen Online- und Sportwettenmarkt, für einen Kaufpreis von 621,5 Mio. € erworben. Die Transaktion wurde durch eine Kombination aus verfügbaren Barmitteln und den Erlösen aus einer Anleiheemission finanziert. Im Geschäftsjahr 2024 belief sich der daraus resultierende anorganische Umsatzbeitrag auf etwas über 212 Mio. €. Rund 57 % des auf 2.004,73 Mio. € (VJ: 1.632,49 Mio. €) gestiegenen Umsatzes sind somit anorganischen Ursprungs. Dieser Effekt zieht sich auch ins laufende Geschäftsjahr 2025, da die SKS365-Akquisition erst im April 2024 erfolgte und somit nur teilweise in den Werten des Vorjahres enthalten ist. Vor diesem Hintergrund ist das in den ersten neun Monaten 2025 erreichte Umsatzwachstum in Höhe von 15,7 % auf 1.640 Mio. € (VJ: 1.417 Mio. €) erneut als sehr dynamisch zu bewerten. Das anorganische Wachstum hat insbesondere die Segmente "Online" und "Sports Franchise" positiv beeinflusst, die jeweils einen Umsatzanstieg in Höhe von über 20 % erreicht haben. Bei einer leichten Verbesserung der EBITDA-Marge erhöhte sich das EBITDA auf 617 Mio. € (VJ: 483 Mio. €). Die Lottomatica-Gruppe weist mit einer EBITDA-Marge von 37,6 % nicht nur ein hohes Rentabilitätsniveau aus, die operative Cashgenerierung kann sich mit einem operativen Cashflow in Höhe von 504 Mio. € (VJ: 353 Mio. €) sehen lassen. Als Kritikpunkt ist der hohe Goodwill in Höhe von 2.074,98 Mio. € anzumerken, welcher das Eigenkapital in Höhe von 551,09 Mio. € deutlich übertrifft. Auch die Nettoverschuldung von 1.856 Mio. € ist vergleichsweise hoch. Die begebene Anleihe der Lottomatica Group hat einen Kupon von 6,16% und eine 7-jährige Laufzeit mit über 5 Jahren Restlaufzeit. Der Kurs der Anleihe liegt aktuell bei 100,53%. Da wir die Lottomatica Group als solide einstufen und die Anleihe mit ihrem Kupon als attraktiv, befindet sich die Anleihe weiterhin in unserem GBC Mittelstandsanleihenindex.

Newsflash zu den Anleihen im Index: Deutsche Rohstoff AG*7,11: Die Deutsche Rohstoff AG hat die erfolgreiche Emission der Unternehmensanleihe im Volumen von 50 Mio. € und einem Kupon von 6% bekannt gegeben. Die Notierungsaufnahme ist 13. November 2025 erfolgt. Energiekontor AG*11: Die Energiekontor AG hat ihren im Mai eröffneten Windpark Würselen an den deutschen Energieversorger SachsenEnergie veräußert. Der repowerte Windpark hat eine Gesamterzeugungsleistung von 18,0 MW. Fiskars Group*11: Die Fiskars Group hat ihre EBIT-Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr auf 75-85 Mio. € (zuvor: 90-100 Mio. €) reduziert. Grund dafür ist die Produktionsdrosselung und der Lagerabbau im Geschäftsbereich Vita. Hornbach Baumarkt AG*11: Die Hornbach Baumarkt AG arbeitet an einer Eröffnung von HORNBACH Bau- und Gartenmärkten in Serbien in den kommenden Jahren. Dazu wurden bereits Tochtergesellschaften gegründet. Mutares SE & Co. KGaA*11: Die Mutares SE realisierte ihren verbliebenen Anteil an der Steyr Motors in Höhe von 23% im Rahmen einer Privatplatzierung. Über die gesamte Haltedauer von Steyr Motors erzielte Mutares einen Bruttoerlös von insgesamt mehr als EUR 170 Mio. €. The Platform Group AG*11: Die The Platform Group AG veröffentlichte ihre Vision 2030 mit einem prognostizierten Umsatz von mind. 3 Mrd. € und einer zweistelligen Konzernmarge. Zudem soll die internationale Präsenz ausgebaut werden.

Performance und Zusammensetzung des GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) Die größten Positionen des GBC MAX (nach Neuanpassung) stellen im November 2025 die Anleihen der Verve Group SE; der PHM Group Holding Oyj, der Lottomatica Group S.p.A. der Mutares SE & Co. KGaA und der Branicks Group AG dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 28,1% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 71,9% verteilen sich demnach auf die weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere. Der durchschnittliche Coupon und die durchschnittliche Effektivrendite (auf Median-Basis) des aktuellen Portfolios betragen 6,50% bzw. 6,08%. Die Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 5,14 Jahre.



