KMU-Anleihen-Index zum Jahresbeginn

Der Anleihen-Index GBC MAX kommt zum Jahresstart 2026 noch nicht richtig in Schwung, der Index notiert zu Anfang Februar knapp unter 152 Punkten und somit auch etwas unter dem Kurswert vom Dezember 2025. Die größten Positionen des GBC MAX stellen gegenwärtig die Anleihen der Branicks Group AG, der Mutares SE & Co. KGaA, der Lottomatica Group S.p.A., der Hornbach Baumarkt AG und der PHM Group Holding Oyj dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 27,9% des Index aus. Im Index befinden sich derzeit insgesamt 38 Anleihen. Der durchschnittliche Zinskupon und die durchschnittliche Effektivrendite des aktuellen Portfolios betragen 6,50% bzw. 5,48%. Die Laufzeit der Anleihen beläuft sich aktuell auf 3,09 Jahre.

Emittentin im GBC-Fokus: Netfonds AG

"Skalierbarer Plattformanbieter mit starkem Wachstum und steigender Profitabilität"Die Netfonds AG ist ein führender unabhängiger Finanzdienstleister und Plattformanbieter für Finanz- und Versicherungsvermittler sowie Vermögensverwalter in Deutschland. ...

