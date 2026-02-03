Augsburg (www.anleihencheck.de) - Marcel Goldmann, Manuel Hoelzle und Niklas Ripplinger, Analysten der GBC AG, nehmen die fünfjährige Anleihe (ISIN DE000A4DFAM8/ WKN A4DFAM) der Netfonds AG (ISIN DE000A1MME74/ WKN A1MME7) unter die Lupe.Die Netfonds AG sei ein führender unabhängiger Finanzdienstleister mit Sitz in Hamburg, der sich auf die Bereitstellung integrierter Plattform- und Servicelösungen für Finanz- und Versicherungsvermittler, Vermögensverwalter sowie institutionelle Partner spezialisiert habe. Das Geschäftsmodell umfasse insbesondere die Bereiche Investment- und Vermögensverwaltung, Versicherungsplattformen, Haftungsdächer sowie die Abwicklung und Administration von Finanzprodukten. Mit einer stetig wachsenden Anzahl angebundener Partner und einem signifikanten betreuten Vermögensvolumen zähle die Netfonds AG zu den bedeutenden Plattformanbietern im deutschen Finanzdienstleistungsmarkt und baue ihre Marktposition kontinuierlich aus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
