The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.03.2025ISIN NameLU0218912409 VONTOBELASIAEXJAP HEOHA INVESTMENTLU0084408755 VONTOBELASIAEXJAP BDLA INVESTMENTLU0084450369 VONTOBELASIAEXJAP ADLA INVESTMENTXS1794084068 WPP FINANCE 18/25 MTNDE000LB1P2Q3 LBBW STUFENZINS 18/25XS1794394848 ANZ N.Z.INTL 18/25 MTNXS1961852750 SAPPI PAPIER 19/26 REGSXS1964681610 EMIRATES 19/UND. FLR MTNDE000HLB3SG8 LB.HESS.THR.IS.06B/18DE000HLB3ZM1 LB.HESS.THR.CARRARA03K/19DE000A0HNF96 INCITY IMMOBILIEN O.N.DE000HLB5071 LB.HESS.THR.CARRARA09I/23XS1273034444 SSB NO.1 15/25 REGSFR0013323326 STELLANTIS N.V. 18/25 MTNDE000DL19TG3 DT.BANK MTN 17/25XS1582205040 STATKRAFT 17/25 MTNUSL9339WAE95 TRINSEO /FIN 21/29 REGSXS1675855073 CBB INT.SUKUK(6) 17/25DK0004132677 DANMARK.SKIB 19/25 MTNXS2234515786 SNF GROUP SA 20/26 REGSAU3SG0002025 NSW TREASURY 19/25