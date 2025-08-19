Mitteilung der paragon GmbH & Co. KGaA:

paragon zeigt sich robust in volatilem Markt - EBITDA auf Vorjahresniveau trotz Umsatzverlustes

- Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2025 auf 55,4 Mio. Euro gesunken (Vorjahr 75,4 Mio. €)

- Umsatzabgabe des Starterbatterien-Geschäfts und schwache Absatzzahlen der TOP3-Kunden v.a. in China spürbar

- paragon China resilient durch Absatz preiswerter Fahrzeuge im lokalen Markt

- EBITDA im Automobil-Sektor trotz gesunkenen Umsatzes mit 8,7 Mio. € auf Vorjahresniveau (8,5 Mio. €) - EBITDA-Marge bei 15,7%

- EBIT im Automobil-Sektor von 2,2 Mio. € im Vorjahreszeitraum auf 3,7 Mio. € nahezu verdoppelt; durchgeführte Kosteneinsparungen machen sich bemerkba

- Wichtigste Automobilkunden kündigen Aufholeffekt im zweiten Halbjahr an - Automobil-Anteil an der Prognose für 2025 i.H.v. 115 bis 120 Mio. € Umsatz und ca. 18 Mio. € EBITDA bleibt erreichbar

- Weiteren Auftrag für innovativen Anti-Viren-Filter DUSTPROTECT erhalten

- Umsatz mit Consumer Produkten läuft erst allmählich an; Realisierung des für 2025 prognostizierten Umsatzes hängt von Verkaufsaktionen und Weihnachtsgeschäft ab

Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] ...

