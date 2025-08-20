Der Autozulieferer Paragon hat im ersten Halbjahr 2025 einen deutlichen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Dank strikter Kostendisziplin bleibt die Ertragslage jedoch überraschend stabil. Paragon lieferte ein Zahlenwerk, das auf den ersten Blick ernüchtert, auf den zweiten aber bemerkenswerte Widerstandskraft offenbart. Der Umsatz sackte in den ersten sechs Monaten des Jahres um fast 27 Prozent auf 55,4 Mio. Euro ab - ein Rückgang, der vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen ist: den Verkauf des margenschwachen Starterbatterien-Geschäfts sowie die schwachen Absatzzahlen der drei größten Kunden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
