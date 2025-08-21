Multitude AG erzielte im Q2 25 einen Nettogewinn von EUR 6,9m (+48% yoy) bei einem verdoppelten EPS von EUR 0,28. Trotz sinkendem Nettozinsertrag (-4%) trugen höhere Provisionserträge sowie geringere Risikovorsorgen zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung bei. Die Asset-Qualität verbesserte sich (Loan-Loss-Ratio 2,5%), während neue Produkte, KI-Initiativen und Strukturvereinfachungen weitere Effizienzgewinne ermöglichen dürften. Die FY25-Guidance von EUR 24-26m erscheint konservativ. Kursziel EUR 12,80, Rating BUY. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/multitude-ag
