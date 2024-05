Schott Pharma hat am Dienstag die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 gekappt, woraufhin die Aktie am gestrigen Mittwoch zeitweise bis zu 15 Prozent verloren hat. Am Donnerstag geht es weiter bergab für das Papier des SDAX-Konzerns, wodurch sich das Chartbild extrem verdunkelt. Droht jetzt sogar der Rückfall unter den IPO-Kurs?Im zweiten Quartal legte der Umsatz von Schott Pharma um fünf Prozent auf 234 Millionen Euro zu. Das um währungsbereinigte EBIDTA stieg ebenfalls um zwei Prozent auf 134 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...