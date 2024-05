Kritische Vorhersagen für Elon Musks Autobauer

Trotz der Beliebtheit von Elektrofahrzeugen und gegenwärtigen Märkten haben sich die Finanzen bei Tesla, dem Flaggschiff der Elektromobilität, als Herausforderung herausgestellt. Analysen deuten darauf hin, dass die Firma möglicherweise bis Ende des Jahres zu Kapitalbeschaffungsmaßnahmen greifen muss. Diese könnten in Form von Aktienausgaben erfolgen, da Tesla in Q1 einen negativen Free Cashflow und erhebliche Verbindlichkeiten aufwies. Eine detaillierte Betrachtung der Bilanz zeigt, dass Auszahlungen von über 20 Milliarden Dollar und lediglich 3 bis 4 Milliarden Dollar an frei verfügbaren Mitteln bestehen. Experten mahnen zur Geduld und verweisen auf politische Entwicklungen und bevorstehende Unternehmensveranstaltungen, die Einblick in Teslas Zukunft geben könnten. Hoffnungen richten sich auf das Jahr [...]

