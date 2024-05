Bern - Abgang mit Ansage: Uwe Jocham, Direktionspräsident der Berner Insel Gruppe, muss seinen Sessel per sofort räumen. Auch das Arbeitsverhältnis mit dem medizinischen Direktor Urs Mosimann wird aufgelöst. Die Insel Gruppe schreibt in einer Mitteilung, man habe in den letzten Monaten wichtige Grossprojekte erfolgreich realisiert. Dazu gehören insbesondere die Inbetriebnahme des neuen Hauptgebäudes, des Anna-Seiler-Hauses am Inselspital, und die ...

