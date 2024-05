Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024 der Amagvik AG



17.05.2024 / 07:00 CET/CEST





17. Mai 2024



Sehr geehrte Damen und Herren



Im Anhang finden Sie zu Ihrer Information eine Kopie der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG am 12. Juni 2024.



GV Einladung Amagvik AG (PDF) Kontakt

Drazen Mijatovic, Mitglied des Verwaltungsrats

Amagvik AG, Chamerstrasse 172, CH-6300 Zug

T +41 71 388 76 01

info@amagvik.ch Amagvik AG

www.amagvik.ch

Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zug. Sie fokussiert ihre Geschäftsaktivitäten auf den Aufbau eines nachhaltigen Immobilienportfolios mit Wohnimmobilien, insbesondere im Raum Ostschweiz. Langfristig wird basierend auf einer "Build and Hold" Strategie ein Portfolio an selbsterstellten Renditeliegenschaften mit Wohnnutzung aufgebaut. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705.



Ende der Medienmitteilungen