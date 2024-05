NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Lanxess von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 24 auf 22 Euro gesenkt. Zwar gebe es erste Anzeichen einer Nachfrageerholung, was kurzfristig positiv für den Chemiekonzern sei, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch die Verschuldung sei zu hoch und beinhalte Risiken. Der Experte senkte seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda). Für 2024 liegt er nun nach eigener Aussagen unter dem unteren Ende der Zielspanne des Unternehmens und für 2025 deutlich unter der Konsensschätzung./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 09:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 19:05 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

