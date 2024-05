Beschluss



creditshelf Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main



Widerruf der Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) von Amts wegen



Die Zulassung der Aktien der creditshelf Aktiengesellschaft, ISIN DE000A2LQUA5, zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) wird von Amts wegen widerrufen. Der Widerruf wird eine Woche nach seiner Veröffentlichung wirksam.



Die Zulassung zum regulierten Markt (General Standard) bleibt bestehen, so dass die Aufnahme des Handels (Einführung) der Aktien im regulierten Markt (General Standard) am 27. Mai 2024 erfolgt.



Frankfurt am Main, 14.05.2024



Frankfurter Wertpapierbörse

Geschäftsführung

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken